Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Фанаты Захаровой в восторге от изящного тела актрисы - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
17:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа заработал 5,3 млн рублей в 2016 году

Мэр Воронежа Александр Гусев отчитался о доходах за 2016 год в пятницу, 19 мая. Глава города заработал 5,3 млн. Доходы мэра за год снизились на 574 тыс. рублей.

В собственности Александра Гусева находятся квартира площадью 115 кв. м, треть квартиры площадью 76 кв. м и нежилое помещение.
В 2016 году Александр Гусев приобрел шестую часть земельного участка площадью 694 кв. м и 0,24 доли общего коридора площадью 28 кв.м. Мэр сменил Infinity QX56 на Lexus LX570. Помимо иномарки, Александр Гусев владеет квадроциклом CFMOTO26 и тремя прицепами.

Супруга главы города в 2016 году получила 978 тыс. рублей. Это на 325 тыс. рублей больше, чем в 2015-м. В ее собственности два земельных участка, дом на 165 кв. м и треть квартиры на 76 кв.м. Кроме того, жена мэра владеет автомобилем BMW Х3.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: чем заняться на выходных 20 и 21 мая
Госдеп отказался публиковать переписку с Тиллерсоном по России
Госдума одобрила законопроект о лишении террористов гражданства
Пентагон заявил, что предупредил РФ о нанесении удара в Сирии
Российский вратарь установил рекорд сборной на чемпионатах мира
МВФ оценил состояние развития российской экономики
События недели в фотографиях
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь