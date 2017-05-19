Мэр Воронежа заработал 5,3 млн рублей в 2016 году
Мэр Воронежа Александр Гусев отчитался о доходах за 2016 год в пятницу, 19 мая. Глава города заработал 5,3 млн. Доходы мэра за год снизились на 574 тыс. рублей.
Мэр Воронежа Александр Гусев отчитался о доходах за 2016 год в пятницу, 19 мая. Глава города заработал 5,3 млн. Доходы мэра за год снизились на 574 тыс. рублей.
В собственности Александра Гусева находятся квартира площадью 115 кв. м, треть квартиры площадью 76 кв. м и нежилое помещение.
В 2016 году Александр Гусев приобрел шестую часть земельного участка площадью 694 кв. м и 0,24 доли общего коридора площадью 28 кв.м. Мэр сменил Infinity QX56 на Lexus LX570. Помимо иномарки, Александр Гусев владеет квадроциклом CFMOTO26 и тремя прицепами.
Супруга главы города в 2016 году получила 978 тыс. рублей. Это на 325 тыс. рублей больше, чем в 2015-м. В ее собственности два земельных участка, дом на 165 кв. м и треть квартиры на 76 кв.м. Кроме того, жена мэра владеет автомобилем BMW Х3.