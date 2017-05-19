Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев за прошлый год заработал 2,7 млн рублей

Так, по сравнению с 2015 годом доход Виталий Кушнарев вырос более чем на 160 тысяч рублей. Главе администрации Ростова принадлежит квартира площадью 173,4 кв. м и легковой автомобиль BMW X5. В пользовании у него также находится квартира площадью 90,2 кв. м.

Доход супруги Виталия Кушнарева за прошлый год составил 14,3 млн рублей, что более чем на 6 млн рублей превышает показатель, который был годом ранее. Ей также принадлежат четыре земельных участка, здание мясного павильона, административное здание, нежилое помещение и часть подземно-надземной автостоянки. В собственности у супруги Виталия Кушнарева также находится автомобиль Audi Q5.

Напомним, что ранее о доходах за 2016 год отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев.