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18:28 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп отказался публиковать переписку с Тиллерсоном по России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Государственный департамент США отказался опубликовать в СМИ свою служебную переписку с Рексом Тиллерсоном, которую он вел в прошлом, еще будучи главой нефтяной компании ExxonMobil, по вопросам, касающимся России.

Источник: Reuters

Телеканал CNN в рамках закона о защите информации (FOIA) обратился в госдеп с просьбой предоставить любые документы по переговорам Тиллерсона и американского внешнеполитического ведомства, которые касались России или политики США в отношении РФ.

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«После изучения документа мы постановили, что должны полностью удержать его», — говорится в письме госдепартамента, направленном в ответ на запрос телеканала.

Роснефть и ExxonMobil подписали многомиллиардный контракт в 2012 году, когда пост главы американского нефтяного гиганта занимал нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Министерство финансов США 21 апреля отказалось выдать разрешение компании ExxonMobil для работы в России в рамках санкционного режима. Сообщалось, что ExxonMobil обратилась в Минфин с просьбой сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с «Роснефтью» на нескольких участках в Черном море.

Комментарии
1
Денис Долгополов
Вот и сдулась США. Банановая республика. А то,сколько крика то было. Это как в детском садике. Ваня а у твоего папы есть мерседес. ДА. А покатать папа может,нет он сильно занят.
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