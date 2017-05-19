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18:55 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон заявил о предупреждении России об ударе по сирийским войскам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Возглавляемая США коалиция обратилась к России по установленному каналу избежания инцидентов сразу после того, как заметила продвижение проправительственных сил по направлению к Ат-Танфу, сообщил Пентагон.

Источник: Reuters

«Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу», — сказал «Интерфаксу» в пятницу представитель коалиции.

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Он заявляет, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам не привел к жертвам среди гражданского населения.

«Никаких потерь среди гражданского населения не произошло», — сказал он «Интерфаксу» в пятницу, комментируя сообщения о том, что в результате удара могли погибнуть десятки гражданских лиц.

Как ранее сообщалось, накануне возглавляемая США коалиция заявила, что «нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе».

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В свою очередь телеканал «Россия-24» сообщил в пятницу о восьми жертвах авиаудара американской коалиции.

Комментарии
2
Михаил
Т.е. нашим уже прямо говорят о том, что правительственнные войска Сирии являются для них врагом, а террористы союзниками. А наши будут опять делать вид, что не слышат и не видят признаний западной коалиции в том , что она на стороне террористов.
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Tavovic
Т..е. предупредили правительственные войска Сирии , так как они плотно работают с нашими .
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