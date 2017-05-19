Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили УГАТУ

Так, сектор трёхмерной визуализации результатов математического и компьютерного моделирования позволяет, к примеру, в виртуальном режиме исследовать возможности оборудования для нефтегазовой промышленности, влияние на него различных сред. Работу этой лаборатории обеспечивает построенный специалистами УГАТУ суперкомпьютер, который входит в сотню самых мощных в России.
Руководители регионов побывали в центре прототипирования и лаборатории аддитивных технологий, специалисты которых занимаются перспективными исследованиями в области авиационного двигателестроения. Их разработки востребованы в том числе в «Объединённой двигателестроительной корпорации».
Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили научно-образовательный центр «Наноструктурные материалы и высокие технологии», кафедру телекоммуникационных систем, где им продемонстрировали технологию сварки оптоволоконного кабеля.
Глава Крыма осмотрел экспозицию музея УГАТУ, а также ознакомился с личным делом своей матери, которая с отличием окончила университет в 1976 году.
Рустэм Хамитов посетил кафедру авиационной теплотехники и теплоэнергетики, на которой проработал с 1978 по 1986 годы. В то время она называлась кафедра теории авиационных двигателей, и возглавлял её доктор технических наук, профессор Зайнулла Шайхутдинов — выдающийся ученый в области авиационной и ракетно-космической техники. Под его руководством Глава республики написал кандидатскую диссертацию, а в дальнейшем стал доктором технических наук. В настоящее время заведующим кафедрой является ученик З. Г. Шайхутдинова, доктор технических наук, профессор Фёдор Бакиров. Рустэм Хамитов вместе с ним прошли по лабораториям, вспомнили коллег, пообщались со студентами и преподавателями.