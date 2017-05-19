Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили УГАТУ

Так, сектор трёхмерной визуализации результатов математического и компьютерного моделирования позволяет, к примеру, в виртуальном режиме исследовать возможности оборудования для нефтегазовой промышленности, влияние на него различных сред. Работу этой лаборатории обеспечивает построенный специалистами УГАТУ суперкомпьютер, который входит в сотню самых мощных в России.

Руководители регионов побывали в центре прототипирования и лаборатории аддитивных технологий, специалисты которых занимаются перспективными исследованиями в области авиационного двигателестроения. Их разработки востребованы в том числе в «Объединённой двигателестроительной корпорации».

Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили научно-образовательный центр «Наноструктурные материалы и высокие технологии», кафедру телекоммуникационных систем, где им продемонстрировали технологию сварки оптоволоконного кабеля.

Глава Крыма осмотрел экспозицию музея УГАТУ, а также ознакомился с личным делом своей матери, которая с отличием окончила университет в 1976 году.