КНДР считает смехотворными утверждения о причастности к недавней атаке хакеров

«Что касается кибератаки, увязывать ее с КНДР смехотворно», — сказал дипломат. По его словам, подобные утверждения — это часть враждебной политики США.

ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Утверждения о том, что КНДР причастна к недавней массовой атаке хакеров, смехотворны. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён.

Как полагает зампостпреда КНДР, "каждый раз, когда происходит что-то странное", американская сторона развязывает "шумную кампанию" с целью оклеветать Пхеньян.

Как полагает зампостпреда КНДР, "каждый раз, когда происходит что-то странное", американская сторона развязывает "шумную кампанию" с целью оклеветать Пхеньян.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон», МВД и МЧС.

16 мая агентство Reuters со ссылкой на одного из аналитиков «Лаборатории Касперского» сообщил, что фрагменты года, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались группировкой хакеров Lazarus Group, предположительно управляемой из КНДР. Специалист по безопасности интернет-гиганта Google Нил Мехта в тот же день сообщил, что также выявил наличие общего фрагмента кода в вирусе WannaCry и вредоносных программах, которые ранее использовали хакеры из Lazarus Group.

В свою очередь американский сетевой ресурс Cyberscoop отмечает, что данное соответствие еще не является доказательством причастности Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке, так как заимствование элементов кода является повсеместной практикой для экономии времени, а также с целью ложно обвинить непричастную сторону.