Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
19:45 (мск), источник: ТАСС

КНДР считает смехотворными утверждения о причастности к недавней атаке хакеров

Заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён заявил, что подобные утверждения — это часть враждебной политики США.

Источник: AP 2017

ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Утверждения о том, что КНДР причастна к недавней массовой атаке хакеров, смехотворны. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён.

«Что касается кибератаки, увязывать ее с КНДР смехотворно», — сказал дипломат. По его словам, подобные утверждения — это часть враждебной политики США.

Как полагает зампостпреда КНДР, "каждый раз, когда происходит что-то странное", американская сторона развязывает "шумную кампанию" с целью оклеветать Пхеньян.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

Читайте также
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в глобальной вирусной атаке

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон», МВД и МЧС.

16 мая агентство Reuters со ссылкой на одного из аналитиков «Лаборатории Касперского» сообщил, что фрагменты года, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались группировкой хакеров Lazarus Group, предположительно управляемой из КНДР. Специалист по безопасности интернет-гиганта Google Нил Мехта в тот же день сообщил, что также выявил наличие общего фрагмента кода в вирусе WannaCry и вредоносных программах, которые ранее использовали хакеры из Lazarus Group.

В свою очередь американский сетевой ресурс Cyberscoop отмечает, что данное соответствие еще не является доказательством причастности Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке, так как заимствование элементов кода является повсеместной практикой для экономии времени, а также с целью ложно обвинить непричастную сторону.

Комментарии
3
А Б
Было бы странно, если бы власти КНДР, проводящей агрессивную политику, не стали бы обвинять во всех смертных грехах своего главного противника - США. Подобные обвинения переходят рамки всех мыслимых границ - страна, находящаяся под санкциями ООН за постоянные нарушения запретов создания ЯО и средств его распространения, имеет наглость обвинять кого-то в действиях, осуществляемых ей самой.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России... Во-во...! Просыпаюсь - пинанины нет!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Б А
Было бы странно, если бы власти США, проводящей агрессивную политику, не стали бы обвинять во всех смертных грехах своего главного противника - КНДР. Подобные обвинения переходят рамки всех мыслимых границ - страна, нарушая законы ООН всегда пытается отвести от себя подозрения, имеет наглость обвинять кого-то в действиях, осуществляемых ей самой.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
МЧС России опровергло информацию о вирусной атаке на свои серверы
Госдеп отказался публиковать переписку с Тиллерсоном по России
Пентагон заявил, что предупредил РФ о нанесении удара в Сирии
Российский вратарь установил рекорд сборной на чемпионатах мира
МВФ оценил состояние развития российской экономики
События недели в фотографиях
СМИ назвали главную свадьбу года
Спорт
Первое чемпионство Зидана и рекордная коронация «Ювентуса» Рассказываем о самых интересных матчах, которые пройдут в Европе в ближайшие дни
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео) Накануне Максим Галкин выложил трогательное видео с детьми. На нем маленькая Лиза, гуляя с папой и братом, нашла божью коровку и расплакалась, когда она улетела.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь