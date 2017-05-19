КНДР считает смехотворными утверждения о причастности к недавней атаке хакеров
Заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён заявил, что подобные утверждения — это часть враждебной политики США.
Заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён заявил, что подобные утверждения — это часть враждебной политики США.
ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Утверждения о том, что КНДР причастна к недавней массовой атаке хакеров, смехотворны. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя страны при ООН Ким Ин Рён.
«Что касается кибератаки, увязывать ее с КНДР смехотворно», — сказал дипломат. По его словам, подобные утверждения — это часть враждебной политики США.
12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием
По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон», МВД и МЧС.
16 мая агентство Reuters со ссылкой на одного из аналитиков «Лаборатории Касперского» сообщил, что фрагменты года, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались группировкой хакеров Lazarus Group, предположительно управляемой из КНДР. Специалист по безопасности
В свою очередь американский сетевой ресурс Cyberscoop отмечает, что данное соответствие еще не является доказательством причастности Пхеньяна к недавней масштабной кибератаке, так как заимствование элементов кода является повсеместной практикой для экономии времени, а также с целью ложно обвинить непричастную сторону.