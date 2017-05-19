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22:17 (мск), источник: Ipress.ua

РЖД выводит свои вагоны из Украины из-за санкций

Дочернее предприятие «Российских железных дорог» — «Федеральная грузовая компания» (ФГК), которая попала под украинские санкции, завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

Источник: Ipress.ua

«Завершают рейсы те вагоны, которые двигались в Украине, те вагоны, которые там были, пустые, отправляются в Россию. Никаких проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины», — заявил генеральный директор ФГК Алексей Тайчер, информирует «ТАСС».

При этом он добавил, что этот процесс займет «около двух недель».

«Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции», — отметил глава ФГК.

По словам Тайчера, в настоящее время в Украине находится около 6 тыс. вагонов ФГК.

Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.

Напомним, что во вторник, 16 мая, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против юридических лиц и российских компаний.

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