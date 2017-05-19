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21:33 (мск), источник: РИА Новости

В НАТО сочли российские подлодки угрозой для Атлантики

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. НАТО может возродить верховное главнокомандование в Атлантике для противостояния России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников организации.

Источник: РИА Новости

По сведениям издания, на этой неделе в Брюсселе этот план предложили генералитету стран альянса. Структура НАТО может быть пересмотрена к февралю 2018 года.

«Мы должны учитывать потенциальные угрозы по всем направлениям, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — прокомментировал председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.

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Военные эксперты полагают, что сейчас возможности НАТО по мониторингу региона снизились и российский подводный флот способен действовать в Арктике и Северной Атлантике незаметно, пишет газета.

Аналитики Центра новой американской безопасности в докладе для генсека НАТО Йенса Столтенберга заявили, что в случае конфликта российские подлодки могут «прервать учения альянса, атаковать военный транспортный корабль США и перерезать подводный кабель между Исландией и Канадой, оборвав глобальную систему связи».

Верховное главнокомандование вооруженными силами НАТО в Атлантике просуществовало с 1952 по 2003 год. В его зону ответственности входили воды от Северного полюса до тропика Рака, от Северной Америки до Африки и Европы, исключая Ла-Манш, Британские и Канарские острова. В случае военной конфронтации оно должно было обеспечивать безопасность морских коридоров для переброски подкрепления из США в Европу.

В последние годы НАТО концентрирует вооруженные силы у границ России под предлогом потенциальной «агрессии» с ее стороны. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в НАТО об этом знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что действия альянса в Норвегии, Прибалтике, на Балканах и в Арктике Россия рассматривает как демонстрацию силового продвижения в своих интересах.

Комментарии
1
Эдуард Иванов
Учитывая наши дизель-электроходные лодки..... Которые ну очень тихие..... Не мудрено, что у НАТО что то сжалось.:)))))
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