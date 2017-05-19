В НАТО сочли российские подлодки угрозой для Атлантики
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. НАТО может возродить верховное главнокомандование в Атлантике для противостояния России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников организации.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. НАТО может возродить верховное главнокомандование в Атлантике для противостояния России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников организации.
По сведениям издания, на этой неделе в Брюсселе этот план предложили генералитету стран альянса. Структура НАТО может быть пересмотрена к февралю 2018 года.
«Мы должны учитывать потенциальные угрозы по всем направлениям, в том числе в Северной Атлантике и Арктике», — прокомментировал председатель Военного комитета НАТО Петр Павел.
Военные эксперты полагают, что сейчас возможности НАТО по мониторингу региона снизились и российский подводный флот способен действовать в Арктике и Северной Атлантике незаметно, пишет газета.
Аналитики Центра новой американской безопасности в докладе для генсека НАТО Йенса Столтенберга заявили, что в случае конфликта российские подлодки могут «прервать учения альянса, атаковать военный транспортный корабль США и перерезать подводный кабель между Исландией и Канадой, оборвав глобальную систему связи».
Верховное главнокомандование вооруженными силами НАТО в Атлантике просуществовало с 1952 по 2003 год. В его зону ответственности входили воды от Северного полюса до тропика Рака, от Северной Америки до Африки и Европы, исключая
В последние годы НАТО концентрирует вооруженные силы у границ России под предлогом потенциальной «агрессии» с ее стороны. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на