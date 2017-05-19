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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума поддержала новое регулирование встреч депутатов с избирателями

Госдума приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 19 мая.

Источник: Reuters

Согласно поправкам, депутат должен подать в соответствующие органы уведомление об уличной встрече не ранее чем за 10 дней до мероприятия и не позднее чем за семь дней до него. При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах нормы закона распространяться не будут.

В первом чтении законопроект был принят нижней палатой парламента 5 апреля. Его автором стала член думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия»), среди соавторов — депутаты той же фракции Магомед Селимханов и Ирина Гусева.

8 февраля сообщалось, что власти Петербурга приравняли встречи депутатов городского законодательного собрания к митингам, их проведение будет согласовываться с правоохранительными органами.

В конце прошлого года Мосгордума приняла закон, обязывающий столичных и муниципальных депутатов согласовывать встречи с избирателями как митинги. Без уведомления городских властей можно проводить только собрания.

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