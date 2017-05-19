Мэттис: удар коалиции в Сирии пришелся на силы под командованием Ирана
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что удар коалиции в Сирии в четверг пришелся на силы под командованием Ирана.
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что удар коалиции в Сирии в четверг пришелся на силы под командованием Ирана.
Мэттис также повторил на
«Это были защитные действия со стороны наших сил, которые стали необходимыми после наступательного маневра с применением наступательного оружия со стороны сил, которые, как мы считаем, находятся под командованием Ирана. Я не знаю, были ли на месте сами иранцы. Это были силы под командованием иранцев внутри установленной, договоренной зоны избежания конфликта. Мы считаем, что они продвинулись в эту зону вопреки совету русских. Этого я тоже подтвердить не могу, но, похоже, русские пытались их переубедить», — сказал Мэттис.
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В четверг Пентагон сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе
Очень четко прослеживается, что темы по международным вопросам в основном комментируют проплаченные тролли существующего режима. Комментируют в духе холо дной в ойны и нена висти ко всему западному. Темы по внутренним вопросам, комментируют в основном люди с внутренней свободой, которые не боятся задавать в ласти сложные вопросы. Настоящие, грамотные комментарии с аргументацией своей позиции редко появляются в этих двух направлениях. Но наиболее ярким представителем таких аргументированных и взвешенных комментариев является А.Б. Прослеживается постоянно такая не совсем приятная тенденция: А.Б. комментирует. И вместо того, чтобы аргументированно ему ответить, если не согласен, многие (в основном тролли) просто зве реют! Начинаются глупые, ту пые нападки, о скорбления, которые ярко высвечивают шариковых! А.Б. не отвечает на эти гнусные инсинуации, и тролли от этого, или от бессилия зве реют еще больше! Смешно читать эти гнуснень кие пасквили на А.Б.! А.Б. вообще не комментирует (по причине забанивания или другим причинам) и тролли еще больше зв ере ют! Они вспоминают о нем и в этом случае! Я могу только поздравить А.Б. Вы уже бренд на майл.ру , если и без Вас у многих троллей начинают выпучив аться глаза и появляется характерный ос кал безумных людей, а правильнее людишек! Так вот друзья, такая ситуация с нашими комментариями. Кто же мы, комментаторы в своем большинстве? В основном это обычные люди, но очень много неудачников! Это видно и по слогу и по знаниям и другим характерным особенностям (уже предчувствую, как полетят в меня стрелы и копья и з лоба уп ырей, которые то же постараются меня записать в неудачники. Может и так, не буду с ними спорить). Более умные и удачливые люди все таки не появляются на таких сайтах. Их глубокие знания по существующим проблемам не интересны среднему обывателю. Они или вообще нигде не выпячивают свои знания, или высказываются в более менее культурных заведениях или СМИ. Почему в майл.ру не выставляют темы, котрые не сходят с других СМИ? Уб
ий ство Немцова, посадка по лит зак лю че нн ых как Ильдар Дадин, ан тико ррупци онные ми тин ги по всей стране, ми т инги против сноса пятиэ та жек и многие другие животрепещущие темы? Ответ прост. Ре ж иму выгодно, чтобы обсуждались больше вопросы внешней политики, а не внутренней! Бенефицары, типа Ус м анова скупили все СМИ и выполняют волю партии и вождя! Тролли, и просто поддерживающие внутреннюю и внешнюю политику нашего гениального во жд я, просто не понимают, что их просто используют! А попросту и ме ют. И ме ю т как поддерживающих, так и противников. Считают всех быд лом, которые должны все делать только так, как им сказали! Бы дло не должно думать своей головой, им скажут как надо правильно думать! Так что о дискуссиях на майл.ру не может быть и речи! Моя "тезка" Катюша Виноградова видно давно поняла это и стала высмеивать в эпиграммах человеческие глупости. Красиво и едко высмеивать человеческие слабости это круто. Так всегда действовали в России. Молодец Катюша! Пиши почаще про прогн ивших душой л юдишек, а мы посмеемся!!! А.Б., Вы тоже пишите обязательно. С
во ра Вас не загло жет! Нас больше! Спасибо всем! (Думаю, что забанят не тролли , а адм ини страторы майл.ру. Ну и Бог с ними! Проживем и без комментариев!).