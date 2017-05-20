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12:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Стало известно, сколько заработали мэр Уфы и его жена

19 мая на сайте администрации Уфы была опубликована декларация мэра города Ирека Ялалова за 2016 год.

Источник: Proufu.ru

Согласно данному документу, уфимский сити-менеджер за весь прошлый год получил доход в размере 4,85 млн рублей, что на 160 тысяч рублей больше, чем составлял его доход в 2015 году.

Кстати, в его же декларации о доходах за 2015 год имелось пояснение, что большую часть доходов — 3,19 млн рублей из общей суммы доходов в 4,69 млн рублей Ирек Ялалов получил по основному месту работы.

При этом доход супруги Ирека Ялалова в 2016 году был значительно скромнее, он составил 684,9 тысячи рублей против 527 тысяч рублей, полученных в 2015 году.

Ирек Ялалов также задекларировал на свое имя свою долю в квартире 59 кв. м, квартиру размером 114 кв. м, паркинг площадью 17,4 кв. м.

За его супругой числятся земельный участок площадью 23 сотки, жилой дом размером 61,4 кв. м, долю в квартире площадью 146,5, гараж размером 142,9 кв. м, хозстроение площадью 175,2 кв. м и стояночное место размером 17,8 кв. м.

Комментарии
1
Суворов
ну мэр то города с миллиардными доходами мог бы и поболе заработать. скромно
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