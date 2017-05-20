Стало известно, сколько заработали мэр Уфы и его жена
19 мая на сайте администрации Уфы была опубликована декларация мэра города Ирека Ялалова за 2016 год.
19 мая на сайте администрации Уфы была опубликована декларация мэра города Ирека Ялалова за 2016 год.
Согласно данному документу, уфимский
Кстати, в его же декларации о доходах за 2015 год имелось пояснение, что большую часть доходов — 3,19 млн рублей из общей суммы доходов в 4,69 млн рублей Ирек Ялалов получил по основному месту работы.
При этом доход супруги Ирека Ялалова в 2016 году был значительно скромнее, он составил 684,9 тысячи рублей против 527 тысяч рублей, полученных в 2015 году.
Ирек Ялалов также задекларировал на свое имя свою долю в квартире 59 кв. м, квартиру размером 114 кв. м, паркинг площадью 17,4 кв. м.
За его супругой числятся земельный участок площадью 23 сотки, жилой дом размером 61,4 кв. м, долю в квартире площадью 146,5, гараж размером 142,9 кв. м, хозстроение площадью 175,2 кв. м и стояночное место размером 17,8 кв. м.