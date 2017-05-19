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22:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Главы штабов России и США обсудили инцидент с авиаударом в Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заверил Россию, что удар по Сирии не повторится, если не будет угрозы американским силам. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Наши командиры на местах сочли, что находились в тот момент под угрозой», — пояснил генерал. В этой связи они сочли, что правила военных действий позволяли им нанести удар, добавил он.

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Данфорд заявил, что американская сторона возобновила общение с Россией. «Сейчас ведем разговоры на всех уровнях, чтобы не повторять подобные инциденты в будущем. Вчера вечером я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — сказал он.

Данфорд сообщил также, что в четверг, 18 мая, обсудил с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым безопасность полетов над Сирией, передает ТАСС. «Я говорил недавно с моим российским коллегой, прошлым вечером», — сказал он, добавив, что генералы регулярно общаются на тему предотвращения инцидентов в сирийском небе.

Также Данфорд рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи — на уровне генералов — с целью предотвращения инцидентов в Сирии. По его словам, уполномоченный американский генерал по новому каналу регулярно «поддерживает связь со своим партнером в Москве».

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