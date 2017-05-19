Главы штабов России и США обсудили инцидент с авиаударом в Сирии

«Наши командиры на местах сочли, что находились в тот момент под угрозой», — пояснил генерал. В этой связи они сочли, что правила военных действий позволяли им нанести удар, добавил он.

Данфорд заявил, что американская сторона возобновила общение с Россией. «Сейчас ведем разговоры на всех уровнях, чтобы не повторять подобные инциденты в будущем. Вчера вечером я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — сказал он.

Данфорд сообщил также, что в четверг, 18 мая, обсудил с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым безопасность полетов над Сирией, передает ТАСС. «Я говорил недавно с моим российским коллегой, прошлым вечером», — сказал он, добавив, что генералы регулярно общаются на тему предотвращения инцидентов в сирийском небе.

Также Данфорд рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи — на уровне генералов — с целью предотвращения инцидентов в Сирии. По его словам, уполномоченный американский генерал по новому каналу регулярно «поддерживает связь со своим партнером в Москве».