New York Times: Трамп назвал Коми «психом» и «сумасшедшим придурком»

«Я только что уволил директора ФБР. Он был психом и сумасшедшим придурком… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено», — приводит газета слова Трампа.

Это не первая утечка со встречи Трампа и Лаврова. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым сообщил некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ на эту тему лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.