Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
23:08 (мск), источник: РИА Новости

New York Times: Трамп назвал Коми «психом» и «сумасшедшим придурком»

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России, самого бывшего чиновника Трамп охарактеризовал как «психа» и «сумасшедшего придурка», следует из записки со встречи двух лидеров в Вашингтоне, с которой удалось ознакомиться New York Times.

Источник: AP 2017

«Я только что уволил директора ФБР. Он был психом и сумасшедшим придурком… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено», — приводит газета слова Трампа.

Это не первая утечка со встречи Трампа и Лаврова. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым сообщил некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ на эту тему лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Все кандидаты Трампа: президент выберет директора ФБР после собеседований
11:12 (мск)© Ньюстюб
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Путину представлен план действий правительства до 2025 года
КНДР прокомментировала сообщения о своем участии в атаке хакеров
Удар коалиции в Сирии пришелся на силы под командованием Ирана
Вячеслав Фетисов дал прогноз на матч Россия — Канада на ЧМ
Прокуратура просит арестовать экс-главу Роснано
В НАТО задумались о противостоянии России в Атлантике
Спорт
Американские СМИ: Состав русских загружен медведями Перед полуфиналом чемпионата мира за океаном отмечают трудную победу сборной Канады над немцами и отдают должное российской команде
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь