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23:38 (мск), источник: РИА Новости

Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня со дня инаугурации

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал на текущей неделе до минимальных значений с момента инаугурации главы государства 20 января, свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos.

Источник: Reuters

Если при вступлении в должность Трампа поддерживали 46% опрошенных (не поддерживали 44%), то по итогам опроса, опубликованного в пятницу, сейчас одобряют деятельность президента только 38%, а не одобряют 56,2% (еще 5,8% опрошенных испытывают «смешанные чувства»).

Авторы исследования отмечают, что главной причиной снижения рейтинга стало снижение популярности Трампа среди его однопартийцев. Если на прошлой неделе деятельность главы государства не одобряли 16% республиканцев, то сейчас таких 23%.

На текущей неделе президент США вновь стал объектом массированной информационной атаки со стороны ведущих СМИ и политиков. Сначала появились сообщения о том, что Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл секретную информацию; затем сообщалось, что он якобы оказывал давление на экс-директора ФБР Джейсма Коми, чтобы тот прекратил расследование «российских связей» окружения президента. Трамп в ответ написал в Twitter, что «ни с одним политиком в истории не обращались так плохо и нечестно», и назвал кампанию против него «охотой на ведьм».

Опрос Reuters/Ipsos проводился 14—18 мая в США онлайн среди 1971 человека, из которых 721 республиканец и 795 демократы. Погрешность исследования составляет 3%.

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