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23:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Washington Post узнала о проходящем по «российскому делу» советнике Трампа

Американская газета The Washington Post сообщила, что действующий высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа стал фигурантом расследования, которое проводит специальный прокурор Роберт Мюллер, по делу о «возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией».

Имени чиновника газета не называет, но указывает, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

18 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.

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