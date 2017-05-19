Washington Post узнала о проходящем по «российскому делу» советнике Трампа

Имени чиновника газета не называет, но указывает, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

18 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.