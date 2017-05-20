Госдеп: США «на высших уровнях» подняли вопрос о беспорядках с участием охраны Эрдогана

«Поведение сотрудников турецкой службы безопасности ранее на этой неделе вызвало глубокое беспокойство. Госдепартамент выразил свою обеспокоенность насчет этих событий на высших уровнях. Тщательное расследование, которое позволит нам привлечь виновных к ответственности, имеет для нас самое большое значение», — сказал дипломат. Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство «тесно взаимодействует» с властями столицы.

Кроме того, в Госдепе подтвердили, что в минувшую среду посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном. Помимо этого двое сотрудников турецкой службы безопасности «были на короткое время задержаны во время стычки, затем их освободили».

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то время, когда в дипмиссии находился Эрдоган. В результате пострадали девять человек, в частности двое получили серьезные ранения. Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.