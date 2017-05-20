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00:22 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: США «на высших уровнях» подняли вопрос о беспорядках с участием охраны Эрдогана

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность турецкой стороне в связи с действиями охраны президента Турции Реджепа Эрдогана, которые в минувший вторник в ходе его визита в Вашингтон привели к стычкам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель американского Госдепартамента.

Источник: Reuters

«Поведение сотрудников турецкой службы безопасности ранее на этой неделе вызвало глубокое беспокойство. Госдепартамент выразил свою обеспокоенность насчет этих событий на высших уровнях. Тщательное расследование, которое позволит нам привлечь виновных к ответственности, имеет для нас самое большое значение», — сказал дипломат. Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство «тесно взаимодействует» с властями столицы.

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Кроме того, в Госдепе подтвердили, что в минувшую среду посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном. Помимо этого двое сотрудников турецкой службы безопасности «были на короткое время задержаны во время стычки, затем их освободили».

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то время, когда в дипмиссии находился Эрдоган. В результате пострадали девять человек, в частности двое получили серьезные ранения. Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства Турции в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.

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