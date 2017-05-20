На юге Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Представитель ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмад
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Представитель ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмад
«Солдаты возвращались с военного парада. Они были безоружны. Большинство из них погибли», — цитирует агентство слова
По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.
Ранее сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез
По информации Sky News Arabia, в результате атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города
В пятницу правительство национального согласия заявило, что не отдавало приказ об атаке на эту авиабазу. Согласно заявлению президентского совета, заседающего в Триполи кабмина, случившееся на юге страны «является военной эскалацией и затрудняет процесс национального примирения».
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.