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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Трамп едет в Саудовскую Аравию объединять исламский мир

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп начинает свой первый зарубежный визит с момента вступления в должность. Саудовская Аравия станет первой страной, которую он посетит. Далее он направится в Израиль, ПНА, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и саммите «Большой семерки» на Сицилии.

Источник: AP 2017

В Эр-Рияде он проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.

Как отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, Эр-Рияд и Вашингтон подпишут политические соглашения и крупные контракты во время визита Трампа.

Как сообщил РИА Новости экс-посол США в Саудовской Аравии (2007−2009), президент Совета по политике на Ближнем Востоке Форд Фракер, это станет «невероятно важным визитом», а также является «ясным сигналом того, что новая администрация ценит и понимает важность отношений между США и Саудовской Аравией и с другими странами Персидского залива».

С надеждой на понимание

Постпред королевства при ООН Абдалла аль-Муаллими рассказал РИА Новости, что пока в Саудовской Аравии «нет понимания, что он (Трамп) намерен предложить». При этом он выразил надежду, что стороны «достигнут большего понимания».

По словам аль-Муаллими, отношения Саудовской Аравии и США «могут переживать взлеты и падения», но «общее направление этих отношений направлено на их дальнейшее укрепление».

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«Мы ожидаем, что отношения США и Саудовской Аравии в дальнейшем укрепятся под президентством Трампа. Мы считаем, что выбор Эр-Рияда в качестве первого города вне США для визита — очень значимый. Это сигнал, что США придают важное значение отношениям с Саудовской Аравией и со всем мусульманским миром», — добавил он.

Беспрецедентный саммит

Сам президент США, анонсируя свою поездку, сообщил, что его визит в Саудовскую Аравию поможет заложить основы для борьбы с терроризмом.

«Это действительно историческая встреча в Саудовской Аравии с лидерами всего мусульманского мира. Саудовская Аравия — хранитель двух самых святых мест ислама, и именно там мы начнем с нашими союзниками-мусульманами создавать новый фундамент сотрудничества и поддержки для борьбы с экстремизмом, терроризмом и насилием», — заявил Трамп.

Американский лидер сообщил, что «вызовет» лидеров мусульманских государств «на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры».

Как отметил глава МИД Саудовской Аравии, «первый в истории саммит с участием лидеров США и мусульманских стран является четким указанием на желание исламского мира и Запада наладить положительный диалог и партнерство и на изменение отношений между мусульманским миром и США, а также Западом в целом».

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По его словам, участие в «исторической встрече» подтвердили 37 лидеров арабских и мусульманских стран и шесть глав правительств, и такое большое число участников говорит о беспрецедентности саммита.

Сам король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что встреча в верхах между президентом США и лидерами арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде заложит основы для нового партнерства перед лицом терроризма.

По мнению саудовского аналитика по международным делам Хишами аль-Ганама, визит Трампа в Саудовскую Аравию означает подготовку к созданию своего рода союза между США и странами Персидского залива в противовес попыткам Ирана влиять на арабский мир. «Взгляды США и стран Персидского залива на приоритеты совпадают, в их числе — борьба с терроризмом и противодействие Ирану и поддерживаемым им шиитским группировкам», — отметил аналитик в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По итогам визита, как сообщил глава МИД Саудовской Аравии, в Эр-Рияде откроется центр по борьбе с терроризмом. Подробности работы данного центра пока неизвестны.

Арабское НАТО

В преддверии поездки в Саудовскую Аравию газета Washington Post сообщила, что Трамп представит в Эр-Рияде свой план создания арабской организации по типу НАТО — структуры по обеспечению региональной безопасности, фундаментом которой станет одна из крупнейших в истории сделок по поставке вооружения.

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По ее данным, администрация Трампа и власти Саудовской Аравии «за кулисами» вели масштабные переговоры, возглавляемые зятем президента США и его советником Джаредом Кушнером с одной стороны и заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом с другой. Обсуждения начались вскоре после выборов в США, когда саудовская делегация была направлена на встречу с Кушнером и другими чиновниками в Trump Tower.

Как пишет газета со ссылкой на чиновников Белого дома, в ходе первых встреч саудовская сторона представила ряд проектов по активизации сотрудничества в области безопасности, а также в сфере экономики и инвестиций. Одной из главных целей последних недель стало продвижение базовых принципов для объединенной коалиции суннитских стран, которая послужит основой для более формальной структуры, напоминающей НАТО.

По данным Washington Post, идея «арабского НАТО» обсуждалась годами и всегда имела поддержку саудовской стороны, однако американское правительство до сих пор открыто не разделяло ее. Согласно проекту, в потенциальную коалицию войдут, прежде всего, ОАЭ, Египет и Иордания, при этом США будут играть организационную роль, находясь вне альянса.

Самой конкретной частью плана на данный момент является крупная сделка по поставкам американского вооружения в Саудовскую Аравию, о которой, как пишет газета, Трамп также объявит в ходе своего визита в Эр-Рияд.

По данным чиновников, сумма договора оценивается в пределах 98−128 миллиардов долларов. Итоговые поставки за десять грядущих лет могут достичь 350 миллиардов.

Сделка включает в себя поставки боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship), противоракетных систем THAAD, бронетранспортеров, ракет, бомб и снаряжения, сообщили источники. Производство и сборка некоторых пунктов могут быть перенесены на территорию в Саудовской Аравии, однако большинство товаров будут произведены фирмами, выполняющими заказ Пентагона.

Однако пока такая идея не была встречена с большим энтузиазмом саудовскими партнёрами. Так, по мнению министра иностранных дел Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра, разговор о создании военного альянса наподобие НАТО между арабскими странами и США является «преждевременным».

«Существуют размышления на эту тему, идет разговор об укреплении усилий для создания структуры, связанной с безопасностью, в регионе, но пока еще рано говорить о чем-либо конкретном», — заявил аль-Джубейр.

Он напомнил, что страны Персидского залива сотрудничают в области безопасности и имеют общие силы реагирования, а также сотрудничество в сфере безопасности существует между аравийскими монархиями и США.

Технические трудности

Бывший посол США в Саудовской Аравии (2007−2009), президент Совета по политике на Ближнем Востоке Форд Фракер рассказал РИА Новости, что вызовы, которые могут возникнуть на переговорах Трампа с саудовскими коллегами могут касаться «технических вопросов».

В частности, «какая конкретно поддержка может быть предложена и какие есть механизмы для ее предоставления». «Я считаю, что это будет больше логистический вызов, но я не думаю, что есть какие-либо политические вызовы», — считает собеседник агентства.

Бывший американский дипломат также отметил, что в какой-то момент разговор обязательно коснется Сирии.

«Поскольку пока немного неясно, какая у США политика по Сирии. Так что это необходимо прояснить. Я не думаю, что это обязательно будут какие-то разногласия с Саудовской Аравией или с арабскими странами, пока в данный момент неизвестно, какими будут дальнейшие действия», — сказал Фракер.

Он подчеркнул, что «это невероятно важный визит», и, по его мнению, он будет «очень успешным».

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