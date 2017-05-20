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02:18 (мск), источник: ТАСС

Коми согласился выступить на открытых слушаниях в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях спецкомитета Сената Конгресса по разведке.

Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении председателя комитета Ричарда Бэрра и его заместителя Марка Уорнера.

«Бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях комитета. Комитет назначит дату открытых слушаний после Дня поминовения (29 мая)», — говорится в документе. Бэрр подчеркнул, что собирается получить от Коми информацию о его роли в расследовании утверждений о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы. Ранее экс-глава ФБР отказался выступать на закрытых слушаниях Конгресса.

Трамп отправил Коми в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генпрокурор США и его заместитель Род Розенстайн, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен на него летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

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