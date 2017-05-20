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04:05 (мск), источник: Lenta.Ru

CNN узнал об изучении юристами Белого дома процедуры импичмента

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента президента США, передает телеканал CNN. Как отмечается, чиновники считают подобный исход маловероятным, но на всякий случай юристы решили изучить такой вариант.

По данным телеканала, на прошлой неделе юристы администрации, проконсультировавшись с экспертами, хорошо знакомыми с процедурой отрешения президента от должности, начали собирать информацию о механизме реализации подобной процедуры.

В то же время официальный представитель Белого дома опроверг тот факт, что юристы изучают процедуру импичмента.

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К импичменту президента Дональда Трампа ранее призвали некоторые представители Демократической партии в Конгрессе. Поводом для этого послужили публикации СМИ о том, что президент якобы просил директора ФБР Джеймса Коми, впоследствии уволенного Трампом, прекратить расследование в отношении бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна.

«(Трамп) уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин, призвавший отрешить Трампа от должности.

Президент отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством.

19 мая представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Коми оказывал «неоправданное давление» на возможности президента вести дипломатический диалог с Россией по таким вопросам, как Сирия, Украина и исламистский терроризм. Он назвал расследование «действий России», которое проводило ФБР, политизированным.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.

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