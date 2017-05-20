CNN узнал об изучении юристами Белого дома процедуры импичмента

В то же время официальный представитель Белого дома опроверг тот факт, что юристы изучают процедуру импичмента.

По данным телеканала, на прошлой неделе юристы администрации, проконсультировавшись с экспертами, хорошо знакомыми с процедурой отрешения президента от должности, начали собирать информацию о механизме реализации подобной процедуры.

Кто займется делом о русских хакерах: Трамп видит на посту главы ФБР Джо Либермана

К импичменту президента Дональда Трампа ранее призвали некоторые представители Демократической партии в Конгрессе. Поводом для этого послужили публикации СМИ о том, что президент якобы просил директора ФБР Джеймса Коми, впоследствии уволенного Трампом, прекратить расследование в отношении бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна.

«(Трамп) уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил член палаты представителей Конгресса Эл Грин, призвавший отрешить Трампа от должности.

Президент отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством.

19 мая представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Коми оказывал «неоправданное давление» на возможности президента вести дипломатический диалог с Россией по таким вопросам, как Сирия, Украина и исламистский терроризм. Он назвал расследование «действий России», которое проводило ФБР, политизированным.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.