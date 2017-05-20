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10:29 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ведущую ракетную державу в Азии

Лидер страны призвал «создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы».

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 20 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР «превратилась в ведущую ракетную державу в Азии», заявил лидер страны Ким Чен Ын после фотосессии с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», запуск которой был осуществлен 14 мая. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.

«КНДР превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу», — приводит ЦТАК слова председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета народной республики.

Он призвал «создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы, чтобы упрочить позицию КНДР в качестве непобедимого социалистического государства».

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Создатели баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» прибыли в столицу КНДР по приглашению руководства страны. Автобусы с большой группой ученых, технологов и рабочих на городских улицах с энтузиазмом встречали жители столицы с букетами цветов и флагами КНДР. Как ожидается, в ближайшее время во Дворце съездов «Мансудэ» состоится церемония награждения особо отличившихся специалистов северокорейской ракетной отрасли.

Пхеньян успешно осуществил 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12», которая пролетела 787 километров и упала в Японском море. Испытанием руководил Ким Чен Ын. Оно проводилось для оценки «тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки».

Совет Безопасности ООН осудил очередное ракетное испытание, проведенное КНДР, и вновь пригрозил стране санкциями в случае, если она «продолжит свои провокационные действия». В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность «крайне дестабилизирующим поведением» Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение резолюций. При этом в Совбезе подтвердили, что нацелены добиваться урегулирования ситуации вокруг КНДР через диалог.

В Пхеньяне резолюции и заявления СБ ООН не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.

Комментарии
8
валерий малютин
в попе алмаз.......чет тебя выворачивает, от суверенитета сев кореи?!?!?
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Иван Петров
Если хочешь мира, готовься к войне. (Корейская народная мудрость))).
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Валерий Глеков
имеют Свое право . . .можно как заблагорассудится трактовать переиначивать выворачивать саму суть Но . . .страна имеет свое Мнение и Внешнюю Политику
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