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06:04 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 миллионов голосов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник.

Источник: РИА Новости

По данным источника агентства, Роухани набирает 21,6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней. За ним следует аятолла Ибрахим Раиси с 14 миллионами голосов.

«Все закончилось, Роухани победил», — цитирует агентство слова своего источника. Он также добавил, что осталось подсчитать порядка 4 миллионов голосов.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

В выборах участвовали четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

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