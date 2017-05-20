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07:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко в Германии проведет встречу с Меркель

В пресс-службе Петра Порошенко сообщили, что «переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ — замке Мезеберг (г. Гранзе, земля Бранденбург)».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко в субботу, 20 мая, с однодневным рабочим визитом посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского президента.

«20 мая Президент Украины Петр Порошенко с однодневным рабочим визитом в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ — замке Мезеберг (г. Гранзе, земля Бранденбург)», — говорится в сообщении.

Ранее Порошенко сообщил, что обсудит с Меркель ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе.

Кроме того, президент заявлял, что в ближайшее время проведет консультации с лидерами «большой семерки» для обсуждения ситуации в Донбассе и намерен начать с Германии.

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