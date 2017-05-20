CNN узнал о признаниях российских чиновников насчет влияния на Флинна

Канал утверждает, что такие разговоры имели место во время президентской кампании в 2016 году. Отмечается, что они «заставили побеспокоиться» представителей американской разведки. «То, как россияне говорили о нем (Флинне — прим. “Ленты.ру”), вызывало тревогу высшей степени», — приводит CNN слова своего источника. Другой собеседник телеканала указал, что к Флинну относились как к «проблеме национальной безопасности».

Отмечается, что основанием для подобных опасений были перехваченные американскими спецслужбами телефонные разговоры представителей России, которые связывались с Флинном в течение 2016 года и воспринимали его как «союзника». В то же время, CNN указывает, что их источники допускают, что степень лояльности Флинна Москве могла быть преувеличена.

Также телеканал сообщил, что после введения в конце 2016 года уходящим президентом США Бараком Обамой санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» Флинн связался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Он убедил посла, что администрация Трампа будет «благоприятно» смотреться на фоне сложившейся ситуации, если Россия не будет предпринимать никаких ответных мер. 30 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не собирается высылать из страны американских дипломатов.

CNN также утверждает, что Флинн пообещал Кисляку, что новая президентская администрация «пересмотрит» санкции, введенные Обамой в отношении России в 2014 году.

8 мая CNN сообщил, что Обама предостерегал своего преемника Трампа от назначения Флинна советником по вопросам национальной безопасности.