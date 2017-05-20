Жители Дальнего Востока не поддержали идею установки бэби-боксов для брошенных младенцев

Владивосток, 20 мая, PrimaMedia.

В дальневосточных регионах России не поддержали идею установки в больницах и роддомах беби-боксов. Об этом стало известно после проведения в регионах дискуссий по поводу целесообразности установки специальных камер, сообщает корр. PrimaMedia в Москве.

В мероприятиях приняли участие свыше 600 экспертов, среди которых депутаты различных уровней, представители органов социальной защиты населения и системы здравоохранения, правозащитники, руководители общественных организаций, религиозные деятели. Всего в рамках собраний региональных клубов приняли участие 15 депутатов Государственной Думы, а также один член Совета Федерации.

Между тем, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский заявил в четверг, 18 мая, на заседании федерального дискуссионного «Клуба сторонников» партии «Единая Россия» в Москве о том, что в целом в разных регионах страны высказывались полярные мнения о необходимости введения беби-боксов.

— 17 регионов высказываются однозначно за легализацию метода использования таких «окон жизни» или допускают такую возможность. Остальные же считают эту практику нецелесообразной, — отметил Боярский.

Сергей Боярский также заявил, что все материалы, которые удалось собрать в 46 регионах, будут переданы фракции «Единая Россия» в Госдуме.

— Фракция должна изучить все аргументы и принять взвешенное решение, — заявил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина добавила на заседании, что все точки зрения имеют право на существования.

— Мы все работаем на то, чтобы не было отказов от детей, — заключила парламентарий.