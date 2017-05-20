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09:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Парубий высказался о депутатах с двойным гражданством

Парубий считает, что «если человек демонстрирует, что он имеет гражданство другой страны, то пусть едет в ту страну, там баллотируется, и там избирается в высший законодательный орган».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В парламенте Украины не место депутатам с двойным гражданством, считает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада», комментируя решение ВР о досрочном лишении Андрея Артеменко депутатского мандата.

«Для меня этот вопрос был принципиальным. Я убежден, что человек, который нарушает закон, должен нести ответственность, и начинать всегда мы должны с себя — с Верховной Рады Украины», — подчеркнул он.

Парубий считает, что «если человек демонстрирует, что он имеет гражданство другой страны, то пусть едет в ту страну, там баллотируется, и там избирается в высший законодательный орган».

По его мнению, депутатом Рады такой человек быть не может.

«И поэтому парламент принял, по моему мнению, ответственное решение — лишить мандата депутата Артеменко за нарушение закона, за двойное гражданство и за то, что он был лишен украинского гражданства», — подчеркнул Парубий.

Напомним, 16 мая Верховная Рада на пленарном заседании поддержала снятие депутатских полномочий с народного избранника Андрея Артеменко.

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