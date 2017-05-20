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09:44 (мск), источник: Обозреватель

Суд в Гааге: в МИД заявили о новом обязательстве Украины

Полное рассмотрение дела займет несколько лет.

Источник: Reuters

Международный суд ООН, рассматривающий дело «Украина против России», определил даты подачи меморандумов украинской и российской сторонами.

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Украина должна это сделать 12 июня 2018 года, а Россия — 12 июля 2019 года, пишет в своей статье для ZN.UA заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

«На прошлой неделе Суд определил дату подачи меморандума Украиной — 12 июня 2018 г. — и контр-меморандума РФ — 12 июля 2019 г. Именно в них будет изложен весь объем доказательств и аргументов сторон в этом деле», — говорится в статье.

Зеркаль указывает, что вынесение Международным судом ООН приказа относительно временных мер — «это совсем не конец дела». Полное рассмотрение дела, по ее словам, займет несколько лет.

Как сообщал «Обозреватель», 19 апреля Международный суд ООН огласил сразу несколько решений в деле по иску Украины против России. Так, суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Кроме того, суд заявил, что Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Вместе с тем, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску Украины против РФ в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

Также суд обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

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