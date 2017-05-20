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09:21 (мск), источник: 365info.kz

В акимате Астаны произошли кадровые перестановки

И.о. руководителя горздрава назначен Надыров Камалжан.

Источник: 365info.kz

Распоряжением акима Астаны исполняющим обязанности руководителя городского управления здравоохранения назначен Надыров Камалжан Талгатович, сообщает официальный сайт столицы.

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Камалжан Надыров в 2006 году окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, обучался в Университете «Туран» (2006−2009) по специальности «Экономика», магистратуре в Высшей школе общественного здравоохранения (2012−2014) по специальности «Общественное здравоохранение».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова клиническим ординатором, прошел путь до заместителя генерального директора по административно-экономической деятельности. С 2014 по 2015 год занимал различные должности в министерстве здравоохранения РК.

До назначения на должность руководителя Управления здравоохранения Астаны возглавлял филиал «University Medical Center» Республиканский диагностический центр.

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