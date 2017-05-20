В акимате Астаны произошли кадровые перестановки
И.о. руководителя горздрава назначен Надыров Камалжан.
И.о. руководителя горздрава назначен Надыров Камалжан.
Распоряжением акима Астаны исполняющим обязанности руководителя городского управления здравоохранения назначен Надыров Камалжан Талгатович, сообщает официальный сайт столицы.
Камалжан Надыров в 2006 году окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, обучался в Университете «Туран» (2006−2009) по специальности «Экономика», магистратуре в Высшей школе общественного здравоохранения (2012−2014) по специальности «Общественное здравоохранение».
Трудовую деятельность начал в 2007 году в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова клиническим ординатором, прошел путь до заместителя генерального директора по
До назначения на должность руководителя Управления здравоохранения Астаны возглавлял филиал «University Medical Center» Республиканский диагностический центр.