В акимате Астаны произошли кадровые перестановки

Камалжан Надыров в 2006 году окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, обучался в Университете «Туран» (2006−2009) по специальности «Экономика», магистратуре в Высшей школе общественного здравоохранения (2012−2014) по специальности «Общественное здравоохранение».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова клиническим ординатором, прошел путь до заместителя генерального директора по административно-экономической деятельности. С 2014 по 2015 год занимал различные должности в министерстве здравоохранения РК.



До назначения на должность руководителя Управления здравоохранения Астаны возглавлял филиал «University Medical Center» Республиканский диагностический центр.