Самый богатый вице-премьер Башкирии заработал за год 75 млн рублей
19 мая на сайте правительства были опубликованы декларации о доходах членов правительства Башкирии.
19 мая на сайте правительства были опубликованы декларации о доходах членов правительства Башкирии.
Из материалов следует, что самым состоятельным из членов башкирского Кабинета министров является
На втором месте по уровню материального состояния оказался
Глава правительства Башкирии Рустэм Марданов заработал в минувшем году 4,43 млн рублей, что на 130 тысяч меньше, чем было в 2015 году. В собственности у него имеется квартира площадью 67,1 кв. м, гаражный бокс размером 29,4 кв. м, земельный участок площадью 4,7 сотки, а также автомобиль «Peugeot 4007». Супруга
Самым скромным в 2016 году оказался доход министра, занимающегося проведением различных саммитов и тому подобных мероприятий, Руслана Мирсаяпова, он заработал за 2016 год всего 2.8 млн рублей. В собственности у него и его супруги имеется квартира 115,9 кв.метра, а у жены есть еще и земельный участок площадью 8 соток и автомобиль «Nissan Murano».
Сумма доходов других