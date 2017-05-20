Самый богатый вице-премьер Башкирии заработал за год 75 млн рублей

Из материалов следует, что самым состоятельным из членов башкирского Кабинета министров является вице-премьер Фархад Самедов, который заработал в 2016 году 75 млн рублей. При этом уточняется, что эти средства он получил, будучи президентом АО «Объединенная нефтехимическая компания», то есть до переход на работу в правительство республики. В совместной собственности с супругой у Фархада Самедова есть квартира площадью 132,1 кв. м и автомобиль «Porsche 911 Turbo S». Его супруга задекларировала более скромный доход в размере 2,5 млн рублей и автомобиль «Porsche Cayenne Turbo».

На втором месте по уровню материального состояния оказался вице-премьер Марат Магадеев, который заявил о своем доходе за 2016 год в размере 11,13 млн рублей, что оказалось на восемь млн больше, чем было годом ранее. Супруга Марата Магадеева сообщила, что заработала за весь прошлый год 28,8 тысячи рублей. Основной доход семьи Магадеевых, по данным РБК, в 2016 году сложился из средств, вырученных за продажу квартиры площадью 128 кв. м., которая была получена в 2001 году. Теперь же за Маратом Магадеевым не числится никакого имущества вообще, а его жена владеет домом площадью 344 кв.м и автомобилем «Toyota Highlander».

Глава правительства Башкирии Рустэм Марданов заработал в минувшем году 4,43 млн рублей, что на 130 тысяч меньше, чем было в 2015 году. В собственности у него имеется квартира площадью 67,1 кв. м, гаражный бокс размером 29,4 кв. м, земельный участок площадью 4,7 сотки, а также автомобиль «Peugeot 4007». Супруга премьер-министра Башкирии задекларировала доход в размере 97 тысяч рублей, а также земельный участок площадью 4,7 сотки.

Самым скромным в 2016 году оказался доход министра, занимающегося проведением различных саммитов и тому подобных мероприятий, Руслана Мирсаяпова, он заработал за 2016 год всего 2.8 млн рублей. В собственности у него и его супруги имеется квартира 115,9 кв.метра, а у жены есть еще и земельный участок площадью 8 соток и автомобиль «Nissan Murano».