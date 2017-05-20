Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной

На встрече двух лидеров Дутерте сообщил Си, что Филиппины будут добывать нефть в Южно-Китайском море и добавил, что это право Маниле дает решение международного коммерческого арбитража. Это вызвало возражения со стороны Си, утверждает Дутерте.

«Хорошо, если ты будешь на этом настаивать, мы будем вынуждены сказать тебе правду. Мы пойдем на войну. Мы будем сражаться с тобой», — приводит слова Си президент Филиппин.

«Нам странно слышать эти слова (со стороны китайского лидера — RNS), потому что мы никогда не находились под юрисдикцией Китая», — добавил Дутерте.

Президент Филиппин не уточнил, где и когда китайский политик озвучил эту угрозу. МИД Китая оставил без ответа запросы информагентства о комментариях.