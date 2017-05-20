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08:48 (мск), источник: RNS

Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Китай пригрозил начать войну против его страны после того, как политик заявил о суверенном праве добывать ресурсы на спорной территории. Это заявление, по словам Дутерте, сделал председатель КНР Си Цзиньпин, передает Bloomberg.

Источник: AP 2017

На встрече двух лидеров Дутерте сообщил Си, что Филиппины будут добывать нефть в Южно-Китайском море и добавил, что это право Маниле дает решение международного коммерческого арбитража. Это вызвало возражения со стороны Си, утверждает Дутерте.

«Хорошо, если ты будешь на этом настаивать, мы будем вынуждены сказать тебе правду. Мы пойдем на войну. Мы будем сражаться с тобой», — приводит слова Си президент Филиппин.

«Нам странно слышать эти слова (со стороны китайского лидера — RNS), потому что мы никогда не находились под юрисдикцией Китая», — добавил Дутерте.

Президент Филиппин не уточнил, где и когда китайский политик озвучил эту угрозу. МИД Китая оставил без ответа запросы информагентства о комментариях.

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