Стало известно, сколько заработал новый начальник омской полиции за год
Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец обнародовал свои доходы за 2016 год.
Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец обнародовал свои доходы за 2016 год.
Согласно документу, опубликованному на сайте МВД РФ, за прошлый год начальник омской полиции заработал 1, 28 млн рублей. При этом в собственности у него есть квартира площадью 95 кв.метров и две мотолодки, а также две квартиры в пользовании — площадью 111,4 и 41,9 кв. метров.
Напомним, новый начальник омского УМВД Леонид Коломиец был представлен в январе 2017 года, а до этого был начальником полиции Астраханской области.
Замначальника регионального УМВД Любовь Аксенова, около полугода исполнявшая обязанности начальника, задекларировала доход в размере 1,75 млн рублей. Ей также принадлежат две квартиры площадью 70,8 и 49,2 кв. метров и автомобили KIA Sportage 2013 г. в. и ГАЗ-31029 1996 г. в.
Замначальника УМВД по Омской области Вячеслав Крючков получил доход в размере 1,21 млн рублей. Он также имеет в собственности участок земли площадью 386 кв. м, жилой дом площадью 72,2 квадрата, два мотоцикла и прицеп к легковому автомобилю. Кроме того, в пользовании у него находится квартира площадью 116 кв. м.
1,34 млн рублей задекларировал временно исполняющий обязанности замначальника областного УМВД Владислав Циглер. У него в собственности квартира в 65 кв. метров, гараж в 21,4 кв. метра, а также квартира площадью 62,3 кв. метра в пользовании.