Стало известно, сколько заработал новый начальник омской полиции за год

Согласно документу, опубликованному на сайте МВД РФ, за прошлый год начальник омской полиции заработал 1, 28 млн рублей. При этом в собственности у него есть квартира площадью 95 кв.метров и две мотолодки, а также две квартиры в пользовании — площадью 111,4 и 41,9 кв. метров.

Напомним, новый начальник омского УМВД Леонид Коломиец был представлен в январе 2017 года, а до этого был начальником полиции Астраханской области.

Замначальника регионального УМВД Любовь Аксенова, около полугода исполнявшая обязанности начальника, задекларировала доход в размере 1,75 млн рублей. Ей также принадлежат две квартиры площадью 70,8 и 49,2 кв. метров и автомобили KIA Sportage 2013 г. в. и ГАЗ-31029 1996 г. в.

Замначальника УМВД по Омской области Вячеслав Крючков получил доход в размере 1,21 млн рублей. Он также имеет в собственности участок земли площадью 386 кв. м, жилой дом площадью 72,2 квадрата, два мотоцикла и прицеп к легковому автомобилю. Кроме того, в пользовании у него находится квартира площадью 116 кв. м.

1,34 млн рублей задекларировал временно исполняющий обязанности замначальника областного УМВД Владислав Циглер. У него в собственности квартира в 65 кв. метров, гараж в 21,4 кв. метра, а также квартира площадью 62,3 кв. метра в пользовании.