Разумеется, речь идет не обо всех земельных участках. А только тех, что были оформлены или недооформлены при Украине, не могут быть оформлены сейчас, по российскому законодательству. Ну и вызывают сомнения. В принципе, мы говорим, в первую очередь о прибрежных участках и объектах в природоохранных зонах. Таким образом, вслед за запретом на сомнительные стройки в Крыму проверят сомнительные земельные участки. Региональные власти надеются расчистить большую часть площадок, где документация вызывает сомнения, до 2021 года. По разным оценкам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд, пишет «КоммерсантЪ».

Все дело в том, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов инициировал разработку поправок федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Так, Аксёнов в своем письме информирует вице-премьера Дмитрия Козака, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству.

Одновременно предлагается инициировать внесение в Госдуму отдельного федерального закона, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д. ), используется не по целевому назначению.

Подобных случаев в Крыму предостаточно. И недавние прения «Артека» с Гурзуфом, а точнее, жилыми домами на территории МДЦ, и «хатынки» посреди Ливадийского парка или Ялтинского заповедника, и дома-пансионы у кромки прибоя в Рыбачьем тому подтверждение. Список можно продолжать бесконечно.

Другое дело, что и время было иным, и страна другая у нас была. Госорганы Украины выдали на полуострове десятки тысяч разрешительных актов в обход закона, подтверждает общественник Александр Талипов. Но, по его мнению, предлагаемая властями Крыма мера может привести к социальной напряженности в регионе. Если у властей есть сомнения в законности тех или иных документов, то они по линии минимущества Крыма или прокуратуры могут обращаться в суды и доказывать там свою правоту, — говорит А. Талипов. Собственно не проработан и механизм изъятия земли или сноса незаконных объектов. По суду? Или же придется договариваться с собственниками и по примеры стройки трассы «Таврида» выплачивать «обиженным» компенсации?

Напомним, сколько шума наделало обсуждение Генплана в Севастополе. А ведь там речь шла тоже о теоретических угрозах лишиться «малозаконных» дач, участков и гаражей. Социальный всплеск едва не стал социальным взрывом. Представьте, какой резонанс вызовет аналогичное и даже еще более жесткое «наведение порядка» (и по суду, и с компенсациями) в Крыму. А если учесть «пристальное внимание» к полуострову сотен международных структур и слово «санкции», то, кажется, никто и ничего отбирать не будет.

Хотя узаконить оптом и «по факту» — не в традиции нынешней крымской власти.