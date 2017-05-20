МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах
После подсчета 25 млн бюллетеней на президентских выборах в Иране побеждает действующий глава страны Хасан Рухани. Явка на выборы составила 70%
После подсчета 25 млн бюллетеней на президентских выборах в Иране побеждает действующий глава страны Хасан Рухани. Явка на выборы составила 70%
Действующий глава Ирана Хасан Рухани побеждает на президентских выборах страны после подсчета 25 млн бюллетеней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
Источник агентства приводит немного другие цифры. По его словам, после подсчета 37 млн бюллетеней Рухани сохраняет лидерство с 21,6 млн. голосами. За Раиси проголосовали 14 млн человек, утверждает он. Собеседник Reuters подчеркнул, что еще было подсчитано около 4 млн голосов, не уточнив, как они распределились.
Ахмади рассказал, что всего в голосовании приняли участие 40 млн человек, явка составила 70%. Официальные результаты будут опубликованы позднее 20 мая.
Граждане Ирана могли проголосовать за четырех кандидатов. Кроме Рухани и Раиси в выборах участвовали бывший
В беседе с РБК профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказал, что.
Рухани критикую за слабую экономику и высокий уровень безработицы. Однако ему удалось выполнить свое главное предвыборное обещание, которое он дал перед голосованием в 2013 году, и добиться отмены санкций против Ирана.
Рухани 68 лет. В течение 20 лет он работал в парламенте страны и занимал различные посты в государственных структурах. Раиси 56 лет. В 2014—2016 он был генеральным прокурором Ирана. Его поддерживает верховный лидер Ирана Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции (КСИР).