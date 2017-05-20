Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев осмотрели Болгарскую исламскую академию

Вместе с первыми лицами республики в Болгар прибыли Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в сопровождении представителей мусульманского духовенства со всех регионов России.

Гостям Болгарской исламской академии показали учебные классы, жилые комнаты, кафедры и большой молельный зал под стекленным потолком.

В Татарстане строительство Болгарской исламской академии в свое время поддержал Президент России Владимир Путин. Учебное заведение станет центром подготовки высококвалифицированных специалистов. На данный момент определяется преподавательский состав, в него помимо местных преподавателей войдут ученые с мировым именем. Программа обучения уже проработана, идет согласование учебников, после чего они будут напечатаны.

Работа по подбору учеников академии в самом разгаре, для того чтобы попасть в это число, необходимо быть бакалавром и иметь высшее исламское образование.