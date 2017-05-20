«Совершенно секретно»: разведчик заявил, что спецслужбы знают больше, чем президент
Генерал Маломуж объяснил, какая информация никогда не передается первому лицу государства.
Генерал Маломуж объяснил, какая информация никогда не передается первому лицу государства.
Спецслужбы любого государства, в том числе Украины, располагают большей информацией, чем первое лицо; информация под грифом «совершенно секретно» предоставляется президенту страны после тщательной проверки и исключения возможности расшифровки ее источника.
Об этом «Обозревателю» рассказал
Генерал заверил: спецслужбы обладают большей информацией, чем первое лицо в государстве. «Они обладают намного большим объемом информации. Первому лицу они выдают не всю информацию по разным причинам, в первую очередь, потому что ее достоверность должна быть подтверждена на 100%, она должна быть проверена десятки раз, чтобы президент мог принять правильное решение. Второе — зашифровка источника. Если источник чрезвычайно важный, спецслужбы не выдают эту информацию, предполагая, что источник может быть непроизвольно расшифрован», — пояснил Маломуж.
В этом контексте он рассказал о том, как в свое время глава Советского союза Никита Хрущев, которому «КГБ докладывал обо всем», «в беседе с американцами непроизвольно выдал информацию по ядерной программе». В результате такой утечки информации «пострадал источник СССР в США, который эту информацию добыл для Советского союза».
Генерал подчеркнул: все, сказанное об информации, которую предоставляют спецслужбы, применимо и к Украине. «Точно так же и у нас». «Правда, в определенные периоды у нас были очень конъюнктурные руководители страны, они хотели добывать
Маломуж добавил, что «нормальная служба, действующая в законодательном поле», помимо предоставления первому лицу достоверной информации, обязана также предупредить его о недопустимости передачи этой информации кому бы то ни было, включая своих заместителей, главу администрации,
Из практики собственной деятельности Маломуж заверил: «Мы никогда не рисковали выдавать информацию, которая могла бы привести к расшифровке при докладе президенту Украины».
Как писал «Обозреватель», ранее Николай Маломуж не исключил, что за «болтливостью» президента США Дональда Трампа могла стоять «мощная спецоперация».