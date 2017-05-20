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10:20 (мск), источник: Обозреватель

«Совершенно секретно»: разведчик заявил, что спецслужбы знают больше, чем президент

Генерал Маломуж объяснил, какая информация никогда не передается первому лицу государства.

Спецслужбы любого государства, в том числе Украины, располагают большей информацией, чем первое лицо; информация под грифом «совершенно секретно» предоставляется президенту страны после тщательной проверки и исключения возможности расшифровки ее источника.

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Об этом «Обозревателю» рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал заверил: спецслужбы обладают большей информацией, чем первое лицо в государстве. «Они обладают намного большим объемом информации. Первому лицу они выдают не всю информацию по разным причинам, в первую очередь, потому что ее достоверность должна быть подтверждена на 100%, она должна быть проверена десятки раз, чтобы президент мог принять правильное решение. Второе — зашифровка источника. Если источник чрезвычайно важный, спецслужбы не выдают эту информацию, предполагая, что источник может быть непроизвольно расшифрован», — пояснил Маломуж.

В этом контексте он рассказал о том, как в свое время глава Советского союза Никита Хрущев, которому «КГБ докладывал обо всем», «в беседе с американцами непроизвольно выдал информацию по ядерной программе». В результате такой утечки информации «пострадал источник СССР в США, который эту информацию добыл для Советского союза».

Генерал подчеркнул: все, сказанное об информации, которую предоставляют спецслужбы, применимо и к Украине. «Точно так же и у нас». «Правда, в определенные периоды у нас были очень конъюнктурные руководители страны, они хотели добывать какую-то информацию, часто с политическим подтекстом, в том числе против своих оппонентов. Часто спецслужбы добывали для них специфическую информацию в отношении отдельных политиков, лиц, оппонентов за рубежом и прочее», — рассказал он.

Маломуж добавил, что «нормальная служба, действующая в законодательном поле», помимо предоставления первому лицу достоверной информации, обязана также предупредить его о недопустимости передачи этой информации кому бы то ни было, включая своих заместителей, главу администрации, премьер-министра и прочих. Такая информация «должна быть доложена официально письменно в документе, который имеет гриф “совершенно секретно” или “особой важности”. В таком случае президент юридически отвечает за то, что он мог обмолвиться или допустить что-то еще», — пояснил генерал.

Из практики собственной деятельности Маломуж заверил: «Мы никогда не рисковали выдавать информацию, которая могла бы привести к расшифровке при докладе президенту Украины».

Как писал «Обозреватель», ранее Николай Маломуж не исключил, что за «болтливостью» президента США Дональда Трампа могла стоять «мощная спецоперация».

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