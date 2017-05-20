Стало известно имя лучшего следователя Башкирии

Именно он стал победителем регионального этапа конкурса профмастерства сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России, который прошёл на базе факультета профессиональной подготовки Уфимского юридического института.

Второе место завоевала следователь по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного подразделения Управления МВД России по городу Уфе старший лейтенант юстиции Александра Комарова.

Третьим стал её коллега старший лейтенант юстиции Адиль Ермаганбетов — старший следователь следственного Отдела МВД России по Уфимскому району.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в конкурсе приняли участие сотрудники следственных подразделений со всей республики. Состязательная программа состояла из двух этапов: теоретического и практического.

На первом — конкурсанты отвечали на тесты по профессиональной подготовке. В практическом этапе демонстрировали уровень владения огнестрельным оружием, уровень физической и медицинской подготовки. В демонстрации профессиональных навыков женщины ничуть не уступали мужчинам: они уверенно поражали мишени, отражали нападение условного противника и соревновались в беге.

Победителю Ранису Абдразяпову предстоит защищать честь МВД республики на всероссийском этапе конкурса «Лучший следователь».