Украина блокирует транзит продовольствия в Приднестровье
Украина с 20 мая будет блокировать транзит в Приднестровье продовольственных грузов, не согласованных с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
Украина с 20 мая будет блокировать транзит в Приднестровье продовольственных грузов, не согласованных с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
Такую информацию, поступившую от украинской стороны, озвучил глава Приднестровья Вадим Красносельский на созванном накануне экстренном заседании Совета безопасности так называемой ПМР, передает NOI.md.
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Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будут осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
Предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными. Эту информацию рекомендовано довести до сведения всех заинтересованных операторов рынка.
Зачитав письмо, Ефимий Коваль проинформировал членов Совбеза о том, что «только за 2017 год подано 83 заявки на 293 машины и перевезено в Приднестровье более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают в регион через украинский порт из 29 стран мира».
Говоря о потенциальных последствиях введенных ограничений, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья отметил, что в случае недопуска грузов в порт хозяйствующие субъекты Приднестровья будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины.
В случае же сухопутного перемещения грузов через территорию Украины, предостерегает Ефимий Коваль, велика вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов.
Учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, глава Минсельхоза крайне негативно оценил складывающуюся ситуацию, отметив, что решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении Приднестровья.