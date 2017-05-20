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11:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: военные Венесуэлы намерены использовать снайперов для борьбы с протестующими

Как сообщает издание El Nuevo Herald, генерал венесуэльской армии Хосе Рафаэль Торреальба Перес приказал готовиться к использованию снайперов для борьбы с протестующими против политики властей Венесуэлы.

Источник: AP 2017

Издание опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, записан разговор на встречи регионального командования Венесуэлы. Сообщается, что в ходе беседы военные обсудили возможные риски при использовании снайперов.

При этом ранее военные Венесуэлы заявляли, что не используют огнестрельное оружие в отношении участников протестов. «Мы не используем летальное оружие. У нас в таких случаях нет винтовок, пистолетов или пулеметов», — заявлял венесуэльский министр обороны Владимир Лопес.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в конце марта после того, как фактически был разогнан парламент. Тогда по всей стране начались демонстрации, участники которых требовали прежде всего отставки президента.

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