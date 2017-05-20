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11:39 (мск), источник: Sputnik.by

Равков: армия страны способна ответить на современные вызовы

Министр обороны Беларуси на открытии выставки MILEX-2017 подчеркнул, что переоснащение белорусской армии ведется постоянно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Вооруженные силы нашей страны в состоянии противостоять современным угрозам и вызовам, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на открытии выставки MILEX-2017 в субботу в Минске.

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«Вооруженные силы Белоруссии способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. А повышение их боевой мощи мы видим, в том числе, за счет улучшения качественных характеристик стоящих на вооружении образцов военной техники», — сказал министр.

Равков напомнил, что закупка новой, отвечающей мировым стандартам вооружения военной техники, а также разработка и оснащение армии отечественными комплексами и системами, ведется постоянно. В стране системы залпового огня «Полонез», радиолокационные станции, беспилотные летательные комплексы, оптические прицелы, средства радиоэлектронной борьбы, бронированные автомобили. Кроме этого осуществляется капитальный ремонт и модернизация существующего вооружения, например, зенитных комплексов С-300, танков Т-72Б, самолетов МиГ-29.

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