Калининградский суд освободил от штрафа в 400 тыс. руб. иностранного агента
Калининградский областной суд отменил два постановления нижестоящего суда о многотысячном штрафе бывшему президенту
Калининградский областной суд отменил два постановления нижестоящего суда о многотысячном штрафе бывшему президенту
Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в
Мотивировочного решения суда пока нет, однако известно, что производство по административному делу 2014 года было прекращено в связи с истечением срока давности. Напомним, тогда в
Накануне апелляции Калининград посетил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В интервью ГТРК «Калининград» он именовал Гофмана «персонажем», который «грешил политизированностью».
«К сожалению, у меня давно не было иллюзий по поводу персонажа господина Гофмана и деятельности организации, которую он возглавлял, — сказал Баринов. — К сожалению, очень часто работа этой организации, самого Гофмана была направлена не в то русло и когда он на свои мероприятия приглашает организацию националистического экстремистского толка, такую как “БАРС”, то это, наверное, о многом говорит. Были скандалы с популяризацией и увековечиванием нацистской поэтессы, сомнительные
В настоящее время в Калининградской области зарегистрирована новая организация российских немцев, которую курирует непосредственно Федеральная