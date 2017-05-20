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17:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Калининградский суд освободил от штрафа в 400 тыс. руб. иностранного агента

Калининградский областной суд отменил два постановления нижестоящего суда о многотысячном штрафе бывшему президенту Немецко-Русского дома Виктору Гофману, который также руководит иностранным агентом НКО «Айнтрахт Согласие».

Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе облсуда, апелляционная коллегия прекратила производство по обоим делам, в которых фигурировали штраф в размере 300 тыс. рублей на юридическое лицо и 100 тыс. рублей непосредственно на Гофмана.

Мотивировочного решения суда пока нет, однако известно, что производство по административному делу 2014 года было прекращено в связи с истечением срока давности. Напомним, тогда в Немецко-Русском доме германский дипломат Даниэль Лисснер произнес антироссийскую речь.

Накануне апелляции Калининград посетил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В интервью ГТРК «Калининград» он именовал Гофмана «персонажем», который «грешил политизированностью».

«К сожалению, у меня давно не было иллюзий по поводу персонажа господина Гофмана и деятельности организации, которую он возглавлял, — сказал Баринов. — К сожалению, очень часто работа этой организации, самого Гофмана была направлена не в то русло и когда он на свои мероприятия приглашает организацию националистического экстремистского толка, такую как “БАРС”, то это, наверное, о многом говорит. Были скандалы с популяризацией и увековечиванием нацистской поэтессы, сомнительные какие-то операции финансовые. Всё это привело к тому, что даже немецкая сторона стала дистанцироваться от взаимодействия с господином Гофманом».

В настоящее время в Калининградской области зарегистрирована новая организация российских немцев, которую курирует непосредственно Федеральная национально-культурная автономия.

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