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12:35 (мск), источник: Publika.md

Народное собрание и исполком Гагаузии поддержали идею смены избирательной системы

Власти Гагаузии поддерживают изменение избирательной системы. Народное собрание и исполком автономии приняли вчера совместное заявление.

Источник: Publika.md

Говорится в нем, что в результате избрания депутатов по одномандатным округам у Гагаузии будут свои представители в парламенте, которые будут продвигать интересы жителей автономии, защищать их язык и культуру. В заявлении отмечается, что нынешняя избирательная система не дает жителям Гагаузии возможности прямо участвовать в управлении страной.

Законопроекты о смешанной и мажоритарной системах утвердили в первом чтении, а затем объединили. На голосование в окончательном чтении проект вынесут после заключения Венецианской комиссии.

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