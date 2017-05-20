Народное собрание и исполком Гагаузии поддержали идею смены избирательной системы

Говорится в нем, что в результате избрания депутатов по одномандатным округам у Гагаузии будут свои представители в парламенте, которые будут продвигать интересы жителей автономии, защищать их язык и культуру. В заявлении отмечается, что нынешняя избирательная система не дает жителям Гагаузии возможности прямо участвовать в управлении страной.

Законопроекты о смешанной и мажоритарной системах утвердили в первом чтении, а затем объединили. На голосование в окончательном чтении проект вынесут после заключения Венецианской комиссии.