Наталья Поклонская предложила проверять разводы госслужащих на фиктивность

«Я в инициативном порядке направляла соответствующие запросы в адрес генпрокурора, министра внутренних дел и министра юстиции, чтобы они сообщили о проблематике, которую нам необходимо разрешить законодательно. В том числе в части фиктивных разводов госслужащих. Я направляла письма, чтобы мне предоставили свое видение — как на практике правоохранительные органы работают и устанавливают признаки фиктивности разводов чиновников. Такие схемы могут использоваться, чтобы перевести имущество и активы на бывших супругов, на самом деле продолжающих совместно проживать», — рассказала Поклонская.

Поклонская говорит, что в настоящее время в юридической терминологии понятия «фиктивный развод» не существует, соответственно, признать развод фиктивным как юридический факт — невозможно.

Депутат получила позиции Генпрокуратуры и МВД. Но оба ответа не содержали предложений по части фиктивности разводов.