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12:38 (мск), источник: RNS

Наталья Поклонская предложила проверять разводы госслужащих на фиктивность

Председатель Комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Наталья Поклонская предложила проработать законодательные возможности для проверки разводов депутатов и чиновников на фиктивность. Об этом она рассказала в интервью RNS.

Источник: РИА "Новости"
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«Я в инициативном порядке направляла соответствующие запросы в адрес генпрокурора, министра внутренних дел и министра юстиции, чтобы они сообщили о проблематике, которую нам необходимо разрешить законодательно. В том числе в части фиктивных разводов госслужащих. Я направляла письма, чтобы мне предоставили свое видение — как на практике правоохранительные органы работают и устанавливают признаки фиктивности разводов чиновников. Такие схемы могут использоваться, чтобы перевести имущество и активы на бывших супругов, на самом деле продолжающих совместно проживать», — рассказала Поклонская.

Поклонская говорит, что в настоящее время в юридической терминологии понятия «фиктивный развод» не существует, соответственно, признать развод фиктивным как юридический факт — невозможно.

Депутат получила позиции Генпрокуратуры и МВД. Но оба ответа не содержали предложений по части фиктивности разводов.

Комментарии
5
Шах-мат
Развод - дело тонкое, Петруха!
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Сергей Саморуков
Доброе лицо ...прям добрейшее ...
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дядя Коля
С кого начнём ?
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