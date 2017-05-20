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14:08 (мск), источник: Kazinform

МИД настоятельно просит казахстанцев не нарушать миграционный режим Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали случаи отказа казахстанцам во въезде в Южную Корею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«За последние несколько дней иммиграционная служба аэропорта города Инчхона в очередной раз отказала во въезде в свою страну около более 15 гражданам Казахстана, прибывшим из Алматы и Ташкента. Примечательно, что только трое из них обратились за разъяснениями в наше посольство в Сеуле, остальные, видимо, знали почему их не впустили», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства РК Ануар Жайнаков.

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Он сообщил, что казахстанские дипломаты оперативно связались с представителями иммиграционной службы аэропорта, которые в ответ проинформировали, что приглашающие/встречающие лица двух из обратившихся в посольство граждан сами нелегально находятся в стране.

«Другому гражданину отказали во въезде по причине несоответствия заявленной им и встречающей стороной цели визита. При этом подавляющее большинство казахстанских граждан, прибывших теми же рейсами, беспрепятственно прошли пограничный контроль», — пояснил он.

В то же время, по его словам, МИД Казахстана регулярно проводит консультации с южнокорейскими коллегами по этой проблеме. На недавно прошедшей в Астане двусторонней встрече по консульским вопросам, одной из основных тем стали участившиеся случаи депортации казахстанских граждан, въезжающих в Корею с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения, нарушения их прав и свобод.

«Корейские дипломаты выразили понимание сложившейся ситуацией и пообещали в ближайшее время провести в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны по решению указанной проблемы. Вместе с тем, было отмечено, что одной из причин многочисленных фактов депортации является рост числа казахстанцев, прибывающих в Корею по безвизовому режиму, для осуществления нелегальной трудовой деятельности. К сожалению, из-за отдельных лиц, нарушающих миграционный режим, зачастую страдают многие законопослушные граждане», — рассказал Ануар Жайнаков.

Между тем, напомним, что ранее МИД опубликовал рекомендации гражданам, выезжающим за рубеж и в Южную Корею, в частности.

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