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15:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Лидер ЛДПР в Приморье станет депутатом Госдумы

Андрею Андрейченко передадут мандат безвременно ушедшего Василия Тарасюка 24 мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 мая, PrimaMedia.

Координатор ЛДПР в Приморском крае, депутат краевого Заксобрания Андрей Андрейченко перейдет на работу в Госдуму. Высший политсовет партии решил передать ему мандат, ставший вакантным в связи со смертью в Израиле депутата Василия Тарасюка. По информации ИА PrimaMedia, заседание Центризбиркома РФ, на котором решится данный вопрос, состоится в среду, 24 мая.

Госдума в пятницу досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Василия Тарасюка в связи с его смертью. Ранее посольство РФ в Израиле сообщило о гибели пожилого россиянина во время купания в Мертвом море, дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения.

«Решением Высшего совета партии мандат будет передан депутату Законодательного собрания Приморья, члену ЛДПР Андрейченко Андрею. Он является координатором регионального отделения партии в Приморье», — цитирует РИА Новости вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева.

Добавим, что Андрей Андрейченко в 2016 году баллотировался одновременно в Госдуму и Заксобрание. В федеральный парламент от шел первым в реггруппе № 41, которая совпадала с территорией одномандатного округа № 62 (Владивостокский). Партия набрала в этой территории лишь 32,8 тысячи голосов (17,31%). На выборах в Заксобрание Андрейченко был в числе лидеров списка — после Владимира Жириновского. В беседе с корр. ИА PrimaMedia парламентарий поблагодарил лидера партии за оказанное доверие и пообещал его оправдать.

— Решение руководства партии в очередной раз подтверждает, что для социального лифта не нужны никакие специальные проекты. Другие политические силы их постоянно придумывают, а нужно просто работать и давать дорогу молодым. Сначала я работал депутатом на муниципальном уровне — в Находке и Владивостоке, успел немного поработать на краевом уровне в Заксобрании, теперь буду отстаивать интересы региона и партии в Госдуме. Буду оправдывать доверие, — сказал Андрей Андрейченко.

Решение о том, кто займет вакантное место в Законодательном собрании, по словам собеседника агентства, отделение партии примет в ближайшее время. Пока конкретной фамилии нет. Что касается совмещения работы в Госдуме и с постом координатора Приморского отделения ЛДПР, то Андрейченко ответил, что «преемников вырастил».

Решение ЦИК о передаче мандата приморскому либерал-демократу состоится 24 мая.

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