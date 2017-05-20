Рустэм Хамитов поручил Правительству пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады

— Мы всегда поддерживали и будем поддерживать многодетные и малодетные семьи. Будем стараться помогать с точки зрения компенсации оплаты за детские сады, — сказал Рустэм Хамитов.

Он отметил, что в начале года в соответствии с федеральными требованиями в республике начался пересмотр порядка выплаты компенсаций для того, чтобы воспользоваться льготой могли только малообеспеченные семьи.