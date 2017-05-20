Рустэм Хамитов поручил Правительству пересмотреть порядок выплаты компенсаций за детские сады

— Мы всегда поддерживали и будем поддерживать многодетные и малодетные семьи. Будем стараться помогать с точки зрения компенсации оплаты за детские сады, — сказал Рустэм Хамитов.
Он отметил, что в начале года в соответствии с федеральными требованиями в республике начался пересмотр порядка выплаты компенсаций для того, чтобы воспользоваться льготой могли только малообеспеченные семьи.
— Знаю, что иногда даже лишние 500 рублей — это уже напряжение для семьей. А из-за отмены компенсаций получалось так, что некоторые должны были платить за детский сад на 2−3 тысячи рублей больше. Этого не будет, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Я дал поручение нашему Правительству пересмотреть эту ситуацию. Мы используем все возможности нашего бюджета. Понимаем, что цена вопроса примерно 70 млн рублей. Надеюсь, что таким образом мы всё-таки сможем сохранить нормальную, спокойную, разумную ситуацию в этой части.