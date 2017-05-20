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14:35 (мск), источник: 365info.kz

Иранский президент Хасан Роухани переизбран на второй срок

Из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона.

Источник: 365info.kz

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдолреза Рахмани Фазли, передает Lenta.ru.

По словам министра, из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы. Соперник Роухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов.

Сообщается, что явка составила около 70%, что примерно соответствует показателям выборов 2013 года, по итогам которых Роухани стал президентом.

Напомним, 56-летний Раиси во время предвыборной кампании обвинил Роухани в неправильном управлении экономикой и апеллировал к малообеспеченным слоям населения.

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