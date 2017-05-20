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15:49 (мск), источник: Время Воронежа

Самым высокооплачиваемым вице-мэром Воронежа стал Сергей Глазьев

Руководитель аппарата администрации заработал 2,72 млн рублей в 2016 году.

Самым состоятельным вице-мэром Воронежа стал руководитель аппарата Сергей Глазьев. Чиновник по итогам 2016 года задекларировал 2,72 млн рублей, следует из отчетности заместителя главы администрации.

В декларации чиновника по сравнению с 2015 годом появилась квартира на 75 кв. м и нежилое помещение в 1 кв. м. В собственности вице-мэра остались дачный участок (1,2 тыс. кв. м), две квартиры (52,3 и 66,26 кв. м), гараж (30,4 кв. м). В пользовании Сергея Глазьева находится дачный дом площадью 80 кв. м. У чиновника есть автомобиль — Volkswagen Jetta с прицепом ВОЭРЗ 81011. Супруга Сергея Глазьева имущества не имеет. В 2016 году она заработала 705,7 тыс. рублей. В 2015 году Глазьев задекларировал 2,62 млн рублей.

Вице-мэр Алексей Антиликаторов указал в декларации доход в 2,18 млн рублей. В 2015 году чиновник заработал 3,42 млн рублей и был самым состоятельным из заместителей городского главы. В пользовании вице-мэра появилась квартира на 78,1 кв. м. В собственности чиновника не появилось недвижимости. Его супруга задекларировала 391,1 тыс. рублей. Семья владеет машиной Hyundai SantaFe, записанной на Алексея Антиликаторова.

Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Вадим Кстенин заработал в 2016 году 2,37 млн рублей, а в 2015 году — 2,29 млн рублей. В собственности Вадима Кстенина нет недвижимости, а в пользовании — квартира и жилое помещение (80 и 93,5 кв. м). Указанной квартирой владеет жена чиновника, указавшая доход 545,8 тыс. рублей. Также на нее записан гараж на 45,3 кв. м и два участка по 1 тыс. кв. м. На несовершеннолетнего ребенка Вадима Кстенина оформлена половина квартиры на 69,3 кв. м. Судя по декларации, автомобиля у семьи нет.

Первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам Сергей Курило заработал 2,23 млн рублей — на 180,2 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Вице-мэр владеет участком (515 кв. м), пользуется квартирой (72,2 кв. м), земельным участком (485 кв. м), гаражом (40,2 кв. м) и двумя домами (170,9 и 76 кв. м). Вице-мэру принадлежат автомобили Nissan Pathfinder, Nissan Patrol и Mercedes Benz 230 CE.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая сообщила о 2,2 млн рублей дохода. В 2015 году — 2,28 млн рублей. В собственности Савицкой остались квартира на 76,5 кв. м, участок площадью 600 кв. м, садовый дом на 30,8 кв. м, половина квартиры на 54,7 кв. м. У Надежды Савицкой нет автомобиля.

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