Кадровые изменения за прошедшую неделю в Казахстане

На этой неделе Нурсултан Назарбаев освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля и назначил членом Конституционного Совета Республики Казахстан. В разные годы Меркель работал госинспектором, замести­телем заведующего Государственно-правовым отделом Ад­министрации Президента РК, председателем Квалификационной коллегии юстиции. Был первым вице-министром юстиции, заведующим отделом правоохрани­тельной и судебной систем Ад­министрации Президента Респуб­лики Казахстан, депутатом Сената Парламента. Пост заместителя Генпрокурора занимал с февраля 2008 года.

Кроме того, постановлением Правительства РК Балыкбаев Кайрат Такирович назначен вице-министром информации и коммуникаций. Он родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил КазНУ им. аль-Фараби, в 2005 году — Международную академию бизнеса, в 2009 году — КазНТУ им. К. Сатпаева. Имеет квалификации: экономиста, специалиста в области экономической кибернетики, по нефтегазовому делу, менеджменту. Владеет казахским, русским, английским языками. Трудовую деятельность начал в 2003 году, занимал различные должности в коммерческих и национальных компаниях. До назначения в Министерство информации и коммуникаций РК работал заместителем генерального директора ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».

На текущей неделе заместителем акима Карагандинской области по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС назначен Анатолий Шкарупа, до этого работавший акимом Сарани. Шкарупа родился в 1975 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи. По квалификации инженер-экономист. С ноября 2014 года до нынешнего назначения работал акимом Сарани.

Между тем, акимом города Сарани Карагандинской области назначен теперь уже экс-аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов. Эту должность он занял после ухода с поста Анатолия Шкарупа. Темирханов имеет юридическое и экономическое образование. Ему 37 лет, воспитывает троих детей. Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях. С 2012 года работал на административно-государственных должностях.

Бывший председатель Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК Бекен Сейдахметов назначен главой постоянного представительства Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА (Национальным секретарем). Напомним, в начале мая сообщалось о том, что Бекен Сейдахметов подал в отставку. Он возглавлял Комитет гражданской авиации с 2011 года. ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) — программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия». Программа была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вскоре к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина; в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году — Иран. Основное направление деятельности — развитие транспортного коридора из Европы в страны Центральной Азии через Чёрное море, Кавказ и Каспийское море.

Между тем, на этой неделе произошли кадровые ротации в спортивной сфере страны. Так, попечительский совет клуба «Барыс» совместно с руководством клуба, обсудив все кандидатуры, определились с составом тренерского штаба, сообщает пресс-служба ХК «Барыс». Главным тренером команды ХК «Барыс» назначен Евгений Корешков. «Барыс» — базовый клуб сборной Казахстана, основным направлением деятельности руководства и тренерских штабов всех команд является формирование конкурентоспособного состава национальных сборных всех возрастов для выступления на международной арене. Корешков — казахстанский и российский хоккеист, центральный нападающий, участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. С 2007 года занимается тренерской деятельностью. С 2009 по 2013 годы был главным тренером магнитогорской молодёжной команды «Стальные лисы». Был старшим тренером ХК «Барыс». Заслуженный тренер России.

Также аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев утвердил кандидатуру Владимира Муханова в роли главного тренера ФК «Актобе». Муханов тренировал «Актобе» в сезонах с 2006 по 2012 годы. В этот период клуб трижды стал чемпионом страны. После работал в России с «Факелом» и «Химками», а с 2014 года тренировал кокшетауский «Окжетпес».