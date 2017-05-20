Губернатор Николай Меркушкин стал зарабатывать меньше

За прошлый год губернатору Николаю Меркушкину удалось заработать 4,28 млн рублей, что на 380 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. В личной собственности у главы региона значится только гараж площадью 20,1 кв. м. Остальное недвижимое имущество, за исключением резиденции губернатора площадью 648,7 кв. м и земель населенных пунктов (807 кв. м), находится в собственности его жены. В частности, это земельный участок на 1842 кв. м, дом 377,8 кв. м и две квартиры площадью 65,1 и 54,2 кв. м. Ездит Николай Меркушкин на автомобиле LADA XRAY.

Согласно представленным декларациям, доход большинства членов правительства за прошлый год составил от 3 до 5 млн рублей.

Среди вице-губернаторов самым обеспеченным оказался министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. В 2016 году он заработал 13,97 млн рублей. В его пользовании числятся гостиничный дом площадью 239,1 кв. м и две квартиры на 42,2 и 77,9 кв. м. Также министр владеет несколькими видами транспорта — автомобилем «Ауди», который с 2004 года находится в угоне, мотоциклом «Харлей Дэвидсон», катером «Байлайнер» и прицепом.

Чуть меньше Кобенко заработал заместитель правительства Самарской области Александр Фетисов. Его доход за прошлый год составил 8,87 млн рублей. В собственности чиновника числятся две квартиры, дом и пять земельных участков, площадь которых варьируется от 300 до 900 кв. м. Также Фетисов ездит на двух авто: «Тойота Ленд Крузер» и «БМВ Х6».