Губернатор Николай Меркушкин стал зарабатывать меньше

За прошлый год губернатору Николаю Меркушкину удалось заработать 4,28 млн рублей, что на 380 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. В личной собственности у главы региона значится только гараж площадью 20,1 кв. м. Остальное недвижимое имущество, за исключением резиденции губернатора площадью 648,7 кв. м и земель населенных пунктов (807 кв. м), находится в собственности его жены. В частности, это земельный участок на 1842 кв. м, дом 377,8 кв. м и две квартиры площадью 65,1 и 54,2 кв. м. Ездит Николай Меркушкин на автомобиле LADA XRAY.
Согласно представленным декларациям, доход большинства членов правительства за прошлый год составил от 3 до 5 млн рублей.
Среди вице-губернаторов самым обеспеченным оказался министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. В 2016 году он заработал 13,97 млн рублей. В его пользовании числятся гостиничный дом площадью 239,1 кв. м и две квартиры на 42,2 и 77,9 кв. м. Также министр владеет несколькими видами транспорта — автомобилем «Ауди», который с 2004 года находится в угоне, мотоциклом «Харлей Дэвидсон», катером «Байлайнер» и прицепом.
Чуть меньше Кобенко заработал заместитель правительства Самарской области Александр Фетисов. Его доход за прошлый год составил 8,87 млн рублей. В собственности чиновника числятся две квартиры, дом и пять земельных участков, площадь которых варьируется от 300 до 900 кв. м. Также Фетисов ездит на двух авто: «Тойота Ленд Крузер» и «БМВ Х6».
Среди министров самый высокий доход — у министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой. За прошлый год она заработала 5,3 млн рублей. Самым «бедным» среди руководителей министерств стал министр строительства Самарской области Александр Баландин. Он заработал всего 1,58 млн рублей. Чиновник владеет земельным участком площадью 2300 кв. м и домом 306,2. Машины у него нет.