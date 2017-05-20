Волгоградская гордума замахнулась на масштабный пиар

Как сообщает ВДТВ, объявленная начальная (она же максимальная) стоимость контракта — без одной тысячи 3 миллиона рублей.

Заказчиком по данному лоту выступает департамент экономического развития администрации Волгограда. Средства предусмотрены из бюджета города Волгограда.

Согласно документации, победитель конкурса должен будет оказать «комплексные информационные услуги по освещению вопросов социально-экономического развития Волгограда в рамках компетенции Волгоградской городской Думы в 2017 году».

Если быть предельно точными, то Волгоградская городская дума за счет указанных средств планирует занять 46 минут эфирного времени по телевидению в течение года.

С голубых экранов депутаты будут рассказывать волгоградцам о социально-экономических успехах Волгограда, принимая участие в прямых эфирах, с официальных мероприятий и из зала заседаний гордумы.

Но и это не все. В общей сложности ради пиара парламентариев на оставшуюся сумму будет закуплено 6687 квадратных сантиметров площади в печатных изданиях.